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34 минуты назад

В Ереване выросло число жертв взрыва в торговом центре

Ura.Ruиещё 1

Число погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване увеличилось, из-под завалов извлекли тела пяти человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

Много жертв: Появились новые подробности взрыва в Ереване
Фото: ТАССТАСС

«Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет. <…> Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены», — написал представитель МЧС Армении в соцсетях.

Ранее на складе пиротехники в торговом центре «Сурмалу» в Еревене произошел взрыв. МЧС Армении сообщал, что при ЧП погиб человек.

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