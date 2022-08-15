В Москве 40 человек эвакуировали из пятиэтажки, где несколько жильцов отравились неизвестным веществом. Две женщины были госпитализированы, третий обратившийся за медицинской помощью мужчина отказался ехать в больницу. Изначально экстренные службы назвали причиной инцидента утечку газа, однако позднее эту версию опровергли в комплексе городского хозяйства столицы. Среди причин также рассматриваются превышение концентрации синильной кислоты и метана.

В одном из многоквартирных домов на юго-востоке Москвы вечером 14 августа произошло отравление жильцов неизвестным веществом. Около 40 человек было эвакуировано, трое обратились за медицинской помощью.

"Троим жителям дома на проспекте 40 лет Октября стало плохо, они вызвали скорую помощь, но врачи также почувствовали недомогание. Всех жильцов подъезда эвакуировали на улицу", - сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Мосгортранс" предоставил два автобуса для временного размещения эвакуированных людей.

Двое пострадавших в больнице

Тем временем состояние двух женщин, отравившихся неизвестным веществом у себя в квартире, оценивается как средней тяжести, угрозы их жизни нет. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, а обратившийся за помощью мужчина, также член семьи, от госпитализации отказался.

Когда медики прибыли на место, у всей семьи были судороги, в том числе и у собаки, а в квартире ощущался запах газа. Также уточняется, что информация о якобы пострадавших медицинских работниках не подтвердилась. Жителей пятиэтажки перевели в пункт временного размещения на базе культурного центра имени И.М. Астахова — около 01.40 всем разрешили вернуться домой.

По первоначальной версии, в доме произошла утечка газа. Для установления причин произошедшего специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора в ЮВАО и филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" выехали на место для оценки ситуации и проведения лабораторно-инструментальных исследований. На месте происшествия также работали дежурные подразделения АСО N1, N6, ПСО N201, N209 имени полковника А.А. Жебелева, N211 ГКУ "Пожарно-спасательный центр", а также коммунальные службы города.

Примечательно, что после прибытия на место и взятия первых проб воздуха, приборы не выявили опасных концентраций вредных веществ.

"Утечек сетевого газа не обнаружено"

Комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что причиной отравления могла стать утечка газа, подчеркивая, что "сетевой газ не является причиной инцидента".

"Лабораторией АО "МОСГАЗ" утечек сетевого газа не обнаружено", — уточнили в ведомстве.

Отметив, что все подъезды дома при этом "проверяются с помощью газоанализатора, берутся пробы, проводится тактическое вентилирование подъездов".

На месте происшествия работают пожарно-спасательные службы и специалисты "Мосгаза", там же был организован оперативный штаб городских служб.

Однако, как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах, концентрация углекислого газа в доме превышала норму в 14 раз.

Что стало причиной отравления?

Также появились еще несколько версий инцидента. По данным СМИ, специалисты, которые брали пробы, чтобы установить причины отравления, якобы обнаружили превышение концентрации синильной кислоты. Уточняется, что синильная кислота содержится в растениях. Помимо этого она используется в промышленности — отравление возможно при авариях на производстве или нарушении техники безопасности при работе с химикатами.