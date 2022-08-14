Названа причина эвакуации целого подъезда дома в Москве

Жильцов подъезда жилого дома на проспекте 40 лет Октября эвакуировали из-за отравления угарным газом. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 14 августа, сообщил источник в экстренных службах.

Фото: мвд мвд

Изначально жильцы одной из квартир вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Однако прибывшие на место врачи тоже почувствовали недомогание.

Вскоре были эвакуированы жильцы всего подъезда, уточнил собеседник «ВМ». На место происшествия была вызвана Газодымозащитная служба.

По имеющейся у агентства городских новостей «Москва» информации, всего удалось эвакуировать 20 человек, однако три жильца пострадали. В настоящее время в доме проводится проветривание помещений, заключили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.