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40 минут назад

Число погибших от взрыва на рынке в Ереване увеличилось до двух

ТАСС

Спасатели МЧС Армении, которые работают на месте взрыва на территории рынка "Сурмалу" в Ереване, обнаружили тело второго погибшего в результате происшествия. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Число жертв взрыва на рынке в Ереване увеличилось до двух
Фото: ТАССТАСС

"Под завалами здания на рынке "Сурмалу" спасатели нашли еще одно тело. Таким образом, на данный момент известно о двух жертвах", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил журналистам глава МЧС республики Армен Памбухчян, 20 человек обратились в ведомство из-за того, что не могут связаться с родственниками, которые во время взрыва находились на территории рынка.

По информации Минздрава, 60 человек доставлены в больницы, состояние 36 из них оценивают как средней тяжести.

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