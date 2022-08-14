Появились подробности взрывов в ереванском «Сурмалу»

В результате взрывов в ереванском торговом центре «Сурмалу» пострадали 20 человек, один погиб. Об этом пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Отмечается, что количество пострадавших может существенно вырасти. Торговая площадка пользуется популярностью в выходные дни.
Прохожие и продавцы помогают сотрудникам экстренных служб спасать пострадавших в результате происшествия. Разбирают завалы, выносят людей, отправляют в больницы на скорой помощи, а также на попутных машинах.
На место происшествия выехали официальные лица Армении, в том числе, глава Службы госохраны СНБ Армении Саркис Ованнисян.
По неподтвержденным данным, в результате взрыва погибла 5-летняя девочка, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Причиной взрывов мог стать пожар на складе пиротехники. Во время просмотра роликов слышны характерные звуки, добавляет 360tv.