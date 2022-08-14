Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло 51, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Армении. Ранее говорилось об одном погибшем и 34 раненых.

По данным Минздрава страны, среди пострадавших 12 несовершеннолетних. Один ребенок находится в реанимации.