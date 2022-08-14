Мужчина зарезал женщину на автобусной остановке в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина напал на местную жительницу на автобусной остановке. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в Гатчине. В экстренные службы поступило сообщение о том, что неизвестный нанес сидящей на остановке женщине несколько ножевых ранений.
Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение города. Там россиянке диагностировали тяжелые травмы головы. Спасти женщину не удалось, она скончалась на следующий день после нападения.
В настоящий момент правоохранители занимаются поиском злоумышленника.
Ранее стало известно, что трое вооруженных пистолетом мужчин напали на семейную пару в Петербурге.