Россиянку насмерть придавило вагоном в туалете

В Свердловской области погибла работница завода «Ураласбест». Об этом сообщает пресс-служба Уральского асбестового горно-обогатительного комбината.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел 13 августа 2022 года. В результате происшествия погибла 48-летняя россиянка, которая проработала весовщицей почти 4 года.

«В результате несчастного случая 13 августа на Асбестообогатительной фабрике ПАО «Ураласбест» погибла весовщик Н.А. Вагина 1973 г.р. Общий стаж работы 29 лет 8 мес., стаж в профессии 3 года 10 мес.», — рассказали в пресс-службе завода.

По данным СМИ, трагедия произошла, когда женщина зашла в деревянный туалет на территории предприятия. Сообщается, что на нее обрушился вагон поезда, следующего по железной дороге завода. От полученных травм работница скончалась на месте.

В настоящий момент специальная комиссия предприятия и сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествия.