В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
27 минут назад

Работницу «Ураласбеста» насмерть придавило вагоном в туалете

Газета.Ru

В Свердловской области погибла работница завода «Ураласбест». Об этом сообщает пресс-служба Уральского асбестового горно-обогатительного комбината.

Россиянку насмерть придавило вагоном в туалете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 13 августа 2022 года. В результате происшествия погибла 48-летняя россиянка, которая проработала весовщицей почти 4 года.

«В результате несчастного случая 13 августа на Асбестообогатительной фабрике ПАО «Ураласбест» погибла весовщик Н.А. Вагина 1973 г.р. Общий стаж работы 29 лет 8 мес., стаж в профессии 3 года 10 мес.», — рассказали в пресс-службе завода.

По данным СМИ, трагедия произошла, когда женщина зашла в деревянный туалет на территории предприятия. Сообщается, что на нее обрушился вагон поезда, следующего по железной дороге завода. От полученных травм работница скончалась на месте.

Россиянин по шею провалился в яму с мазутом и провел в ней ночь

В настоящий момент специальная комиссия предприятия и сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что машинист погиб в результате столкновения поездов на фабрике «Ураласбест» в Асбесте.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители