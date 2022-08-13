В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
37 минут назад

В Ростове-на-Дону мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки

Газета.Ru

В Ростове-на-Дону неизвестный устроил стрельбу резиновыми пулями из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

Мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки в Ростове-на-Дону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полицейскими проводится проверка, направленная на установление обстоятельств инцидента и привлечению лица к установленной ответственности», — рассказали в полиции.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

8 августа подобный инцидент произошел в Чебоксарах. Там пьяный житель города открыл стрельбу из пневматического пистолета из окна квартиры. В полицию обратилась 38-летняя местная жительница, которая во время стрельбы находилась на детской площадке. Одна из пуль задела ей лицо и попала в плечо. В результате полученных ран женщине потребовалась помощь врачей.

Ночью 9 августа в Кургане 52-летний местный житель устроил стрельбу по случайным прохожим из охотничьего ружья из окна своего дома. В результате происшествия пострадали два человека 27 и 23 лет.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители