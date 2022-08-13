Мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону неизвестный устроил стрельбу резиновыми пулями из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.
«Полицейскими проводится проверка, направленная на установление обстоятельств инцидента и привлечению лица к установленной ответственности», — рассказали в полиции.
В настоящее время информации о пострадавших нет.
8 августа подобный инцидент произошел в Чебоксарах. Там пьяный житель города открыл стрельбу из пневматического пистолета из окна квартиры. В полицию обратилась 38-летняя местная жительница, которая во время стрельбы находилась на детской площадке. Одна из пуль задела ей лицо и попала в плечо. В результате полученных ран женщине потребовалась помощь врачей.
Ночью 9 августа в Кургане 52-летний местный житель устроил стрельбу по случайным прохожим из охотничьего ружья из окна своего дома. В результате происшествия пострадали два человека 27 и 23 лет.