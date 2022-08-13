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21 минуту назад

Власти Шведта назвали гибель рыбы на Одере "катастрофой небывалых масштабов"

ТАСС

Массовая гибель рыбы на Одере является катастрофой небывалых масштабов, которая может иметь последствия на годы вперед. Об этом заявила в субботу бургомистр (мэр) немецкого города Шведт (федеральная земля Бранденбург) на границе с Польшей Аннекатрин Хоппе в эфире радиостанции RBB.

Катастрофа небывалых масштабов: на Одере массовая гибель рыбы
Фото: © Sean Gallup/Getty Images© Sean Gallup/Getty Images

"Для нас эта ситуация с отравлением, которая сейчас возникла на Одере, является экологической катастрофой до сих пор небывалых масштабов", - сказала она.

По ее мнению, "последствия настолько велики, что могут продолжаться в течение нескольких лет", и сильно повлияют на туризм и рыбную отрасль.

Власти немецкого города Франкфурт-на-Одере на границе с Польшей ранее призвали граждан избегать контактов с водой в реке. Одер течет по территории Чехии, Польши и Германии. Ранее польская газета "Газета выборча" сообщила об экологической катастрофе на реке, заявив, что из воды вылавливают тонны мертвой рыбы. Инспекторы, занимающиеся охраной окружающей среды, проводят исследования воды, чтобы определить причину гибели рыбы. Уже удалось установить, что летнее повышение температуры воды не было главной причиной.

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