Катастрофа небывалых масштабов: на Одере массовая гибель рыбы

Массовая гибель рыбы на Одере является катастрофой небывалых масштабов, которая может иметь последствия на годы вперед. Об этом заявила в субботу бургомистр (мэр) немецкого города Шведт (федеральная земля Бранденбург) на границе с Польшей Аннекатрин Хоппе в эфире радиостанции RBB.

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"Для нас эта ситуация с отравлением, которая сейчас возникла на Одере, является экологической катастрофой до сих пор небывалых масштабов", - сказала она.

По ее мнению, "последствия настолько велики, что могут продолжаться в течение нескольких лет", и сильно повлияют на туризм и рыбную отрасль.