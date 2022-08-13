Напавший на офис ФБР оказался бывшим морпехом

Рикки Шиффер, застреленный при попытке проникновения в офис ФБР в Цинциннати (штат Огайо), был ветераном ВМС США, а также служил в национальной гвардии штата Флорида, сообщает The Wall Street Journal. До инцидента он уже попадал в после зрения спецслужб.

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Сорокадвухлетний Рики Уолтер Шиффер-младший <...>, по данным ВМС, ранее служил рядовым матросом на корабле USS Columbia. Он также служил пехотинцем в национальной гвардии Флориды, — говорится в публикации.

Издание уточнило, что на флоте Шиффер провел пять лет (с 1998 по 2003 годы), а в рядах нацгвардии Флориды – три года (2008-2011).