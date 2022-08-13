По меньшей мере один человек погиб и почти 20 пострадали из-за обрушения сцены в результате сильного ветра на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия. Об этом сообщили в Twitter-профиле экстренного ведомства.

«В 4.18 (5.18 мск) обрушилась часть сцены на фестивале... в (муниципалитете) Кульере из-за сильного порыва ветра… Один человек погиб, трое с серьезными множественными травмами, 14 с незначительными ушибами», — уточнили в оперативной службе.

Всех пострадавших госпитализировали.

Ко всему прочему, была произведена эвакуация 40 человек, находившихся на фестивале.

В связи с происшествием начата проверка.