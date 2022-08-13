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1 час назад

У самолета «Уральских авиалиний» перед взлетом сломался руль

Ura.Ru

У самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Сочи в Екатеринбург, перед взлетом оказался неисправен руль. Инцидент произошел 12 августа, сообщает telegram-канал Aviaincident.

У самолета «Уральских авиалиний» перед взлетом сломался руль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самолет „Уральских авиалиний“ на предварительном старте ВПП24 запросил возврат на стоянку по причине неисправности системы рулей управления. Это рейс SVR220 Сочи — Екатеринбург», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там комментировать инцидент отказались. Ранее агентство писало, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Москве. Борт посадили в Домодедово из-за отказа двигателя.

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