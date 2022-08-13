В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
19 минут назад

Чиновники обвинили жильцов в обрушении дома в Омске

Чиновники обвинили жильцов обрушившегося дома № 53 на улице XX Партсъезда в Омске в нарушении целостности торцевой стены. Об этом говорится в официальных ответах людям на просьбу принять меры по расселению из аварийного дома, сообщает Пятый канал.

Чиновники обвинили жильцов в обрушении дома в Омске
Фото: соцсетисоцсети

По версии чиновников, трещины в кладке стены возникли из-за «отсутствия гидроизоляции в самовольно установленных душевых кабинах». Кабины были обустроены в санузлах, которые находились в обрушившейся части дома.

Дом стоял в планах на капитальный ремонт ещё в прошлом году. Его состояние давно вызывало серьёзные вопросы, однако здание в порядок так и не привели. По словам жителей, в прошлом году в доме уже частично разрушилась стена, трещины были даже на полу на втором этаже. Но чиновники игнорировали многочисленные запросы людей на расселение из аварийного здания.

В российском городе обрушилась часть многоэтажного жилого дома

Жильцам дома будет представлено временное жильё. Сейчас для них обустроены места в ближайшей школе, гостинице и маневренном фонде.

Ранее пятиэтажный дом в Омске, который 12 августа частично обвалился, может продолжить разрушаться. Другая часть дома тоже находится в аварийном состоянии, её оцепили.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители