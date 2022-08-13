Чиновники обвинили жильцов в обрушении дома в Омске

Чиновники обвинили жильцов обрушившегося дома № 53 на улице XX Партсъезда в Омске в нарушении целостности торцевой стены. Об этом говорится в официальных ответах людям на просьбу принять меры по расселению из аварийного дома, сообщает Пятый канал.

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По версии чиновников, трещины в кладке стены возникли из-за «отсутствия гидроизоляции в самовольно установленных душевых кабинах». Кабины были обустроены в санузлах, которые находились в обрушившейся части дома.

Дом стоял в планах на капитальный ремонт ещё в прошлом году. Его состояние давно вызывало серьёзные вопросы, однако здание в порядок так и не привели. По словам жителей, в прошлом году в доме уже частично разрушилась стена, трещины были даже на полу на втором этаже. Но чиновники игнорировали многочисленные запросы людей на расселение из аварийного здания.

Жильцам дома будет представлено временное жильё. Сейчас для них обустроены места в ближайшей школе, гостинице и маневренном фонде.