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7 часов назад

Подросток в Белгородской области пытался разобрать боеприпас и попал в реанимацию

Провинция.руиещё 6

Ребенок потерял руку после попытки разобрать боеприпас под Белгородом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мальчишка пытался разобрать боеприпас и серьезно пострадал. Несчастье случилось на территории Белгородской области, сообщил в своем Telegram глава региона Вячеслав Гладков. Подросток покалечился в поселке Красный Октябрь. За его жизнь сейчас борются врачи, юный пациент находится в отделении реанимации.

У ребенка оторвана кисть, сильно поврежден глаз, есть другие травмы. Откуда мальчик взял снаряд, не уточняется.

«Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации», - рассказал губернатор.

Он отметил, что как только позволит состояние, подростка отправят на лечение в Москву. Там он сможет получить высококвалифицированную помощь в специализированной клинике.

Гладков призвал взрослых объяснить детям, что брать опасные предметы в руки категорически запрещено. Главам районов он поручил организовать усиленное патрулирование территории.

«Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей», - попросил глава региона местных жителей.

Фото – Яндекс.Карты

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