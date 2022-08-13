Двое мужчин изнасиловали девушку в центре Москвы

«В ходе допроса один из фигурантов полностью признал свою вину и изобличил сообщника в совершенном преступлении. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили в Следственном комитете.