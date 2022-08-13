Двое мужчин изнасиловали девушку в центре Москвы

В Москве задержаны двое мужчин, обвиняемых в изнасиловании девушки в центре столицы. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.
По данным ведомства, двое фигурантов ввели в заблуждение потерпевшую и изнасиловали ее, применяя физическое насилие. Злоумышленникам было 19 и 27 лет. Инцидент произошел вблизи жилого дома на улице 2-я Тверская-Ямская.
Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 131 УК России («Изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).
«В ходе допроса один из фигурантов полностью признал свою вину и изобличил сообщника в совершенном преступлении. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили в Следственном комитете.
Ранее в Москве двое мужчин изнасиловали девушку в автомобиле. Один из подозреваемых, 35-летний мужчина, арестован.