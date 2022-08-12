В Нью-Йорке в институте Чатокуа неизвестный мужчина напал на британского писателя Салмана Рушди. О самочувствии пострадавшего не сообщается, пишет Associated Press.

Отмечается, что творчество Рушди находится под запретом в мусульманских странах. Особенно негативно к нему относятся в Иране. За его голову назначена крупная награда, размер которой по непроверенным данным приближается к $4 млн.

Корреспондент агентства стал очевидцем происшествия. Он рассказал, что злоумышленник стал наносить удары писателю то ножом, то кулаками, но охрана быстро его скрутила и заслонила тело упавшего на пол автора многочисленных романов.