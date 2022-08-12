Россиянка четыре месяца держала малолетнего сына на цепи

По данным ведомства, с февраля по май 2022 года женщина обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене в помещении своей квартиры в городе Нефтеюганске. Связано это было с тем, что сын раздражал мать. В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы человека" и "Истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем".