Россиянка четыре месяца держала малолетнего сына на цепи

В ХМАО направили в суд дело 32-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.
По данным ведомства, с февраля по май 2022 года женщина обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене в помещении своей квартиры в городе Нефтеюганске. Связано это было с тем, что сын раздражал мать. В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы человека" и "Истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем".
Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Самаре мать, бросившая детей умирать в запертой квартире, получила 11 лет колонии.