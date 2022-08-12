В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Россиянка четыре месяца держала малолетнего сына на цепи

Газета.Ru

В ХМАО направили в суд дело 32-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Россиянка четыре месяца держала малолетнего сына на цепи
Фото: Ольга Цветцих/UnsplashОльга Цветцих/Unsplash

По данным ведомства, с февраля по май 2022 года женщина обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене в помещении своей квартиры в городе Нефтеюганске. Связано это было с тем, что сын раздражал мать. В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы человека" и "Истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем".

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Самаре мать, бросившая детей умирать в запертой квартире, получила 11 лет колонии.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители