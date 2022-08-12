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32 минуты назад

Навальный получил предостережение в колонии за создание профсоюза

ТАСС

Блогер Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии строгого режима в Мелехове Владимирской области, получил предостережение администрации за создание в учреждении профсоюза. Иск о признании незаконным объявленного предостережения будет рассматриваться в Ковровском городском суде, сообщается в пятницу на сайте суда.

Навальный получил предостережение в колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Ковровский городской суд Владимирской области поступило административное исковое заявление Навального А. А. о признании незаконным официального предостережения, объявленного ему 4 августа", - говорится в сообщении

Как уточнили в суде, в июне в адрес начальника ФКУ "ИК-6 УФСИН России по Владимирской области" направлено уведомление об учреждении Навальным профсоюза "Промзона" и уведомление о его вступлении в указанный профсоюз. 4 августа Навальному объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения административного правонарушения. Истец считает, что объявленное ему предостережение является незаконным. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

В середине июня Навальный был этапирован из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове Владимирской области, так как 24 мая Мосгорсуд признал законным приговор Лефортовского суда Москвы по делу об оскорблении суда и мошенничестве. Блогер приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Суд назначил ему также 1 год и 8 месяцев ограничения свободы после освобождения из колонии и штраф в размере 1,2 млн рублей. Наказание было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана.

Происшествия,Алексей Навальный,ФСИН,Мосгорсуд,
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