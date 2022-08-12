Навальный получил предостережение в колонии

Блогер Алексей Навальный , отбывающий наказание в колонии строгого режима в Мелехове Владимирской области , получил предостережение администрации за создание в учреждении профсоюза. Иск о признании незаконным объявленного предостережения будет рассматриваться в Ковровском городском суде, сообщается в пятницу на сайте суда.

Как уточнили в суде, в июне в адрес начальника ФКУ "ИК-6 УФСИН России по Владимирской области" направлено уведомление об учреждении Навальным профсоюза "Промзона" и уведомление о его вступлении в указанный профсоюз. 4 августа Навальному объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения административного правонарушения. Истец считает, что объявленное ему предостережение является незаконным. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

В середине июня Навальный был этапирован из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове Владимирской области, так как 24 мая Мосгорсуд признал законным приговор Лефортовского суда Москвы по делу об оскорблении суда и мошенничестве. Блогер приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Суд назначил ему также 1 год и 8 месяцев ограничения свободы после освобождения из колонии и штраф в размере 1,2 млн рублей. Наказание было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана.