В США совершено нападение на офис ФБР

В Соединенных Штатах Америки был застрелен вооруженный мужчина, который пытался проникнуть в офис Федерального бюро расследований (ФБР) в городе Цинциннати в штате Огайо. Об этом сообщил телеканал CNN.

Фото: fbm.ru fbm.ru

Вооруженный мужчина предпринял попытку проникнуть в зону досмотра посетителей местного отделения ФБР. Однако после того, как сработала сигнализация, подозреваемый убежал и скрылся на автомобиле.

Сотрудники ФБР совместно с дорожным патрулем штата Огайо и местной полицией отправились в погоню, в результате которой на протяжении нескольких часов они преследовали подозреваемого, пока тот не остановил транспортное средство.

Переговоры о сдаче не увенчались успехом после того, как мужчина достал оружие и направил его на сотрудников правоохранительных органов, в результате чего его застрелил один из сотрудников. У погибшего, который был опознан как Рики Шиффер, были изъяты гвоздодер и винтовка AR-15.