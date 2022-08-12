В США совершено нападение на офис ФБР

В Соединенных Штатах Америки был застрелен вооруженный мужчина, который пытался проникнуть в офис Федерального бюро расследований (ФБР) в городе Цинциннати в штате Огайо. Об этом сообщил телеканал CNN.
Вооруженный мужчина предпринял попытку проникнуть в зону досмотра посетителей местного отделения ФБР. Однако после того, как сработала сигнализация, подозреваемый убежал и скрылся на автомобиле.
Сотрудники ФБР совместно с дорожным патрулем штата Огайо и местной полицией отправились в погоню, в результате которой на протяжении нескольких часов они преследовали подозреваемого, пока тот не остановил транспортное средство.
Переговоры о сдаче не увенчались успехом после того, как мужчина достал оружие и направил его на сотрудников правоохранительных органов, в результате чего его застрелил один из сотрудников. У погибшего, который был опознан как Рики Шиффер, были изъяты гвоздодер и винтовка AR-15.
На текущий момент следствие выясняет, причастен ли Шиффер к какой-либо экстремистской группировке. В частности, к подозреваемым в участии в штурме Капитолия 6 января прошлого года.