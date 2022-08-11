Юный хоккеист погиб на тренировке

Хоккеист Всеволод Малков 2008 года рождения скончался после попадания в грудь шайбы на тренировке в школе СКА. Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды.

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В СКА уточнили, что трагедия произошла 11 августа.

«Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала Малкову в грудь в область сердца. Врач клуба незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую. Медики провели все реанимационные мероприятия», — говорится в тексте.

Пресс-служба петербургской команды отметила, что врачам скорой удалось запустить сердце Малкова и доставить в больницу, однако спасти 14-летнего спортсмена так и не удалось.