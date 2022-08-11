Моторная лодка с людьми врезалась в берег под Самарой

В Самарской области моторная лодка врезалась в берег. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает портал Самара ГИС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.
Инцидент произошел в 21:20 11 августа 2022 года на реке Большой Кинель.
По неизвестным пока причинам моторная лодка, в которой находилось три человека, врезалась в берег в районе села Кинель-Черкассы.
Сообщается, что все три местных жителя были госпитализированы в медицинское учреждение.
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае рыбаки спасли семейную пару и их дочь, которых унесло в море во время прогулки на сапборде.