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49 минут назад

Моторная лодка с тремя людьми врезалась в берег в Самарской области

Газета.Ru

В Самарской области моторная лодка врезалась в берег. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает портал Самара ГИС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Моторная лодка с людьми врезалась в берег под Самарой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в 21:20 11 августа 2022 года на реке Большой Кинель.

По неизвестным пока причинам моторная лодка, в которой находилось три человека, врезалась в берег в районе села Кинель-Черкассы.

Сообщается, что все три местных жителя были госпитализированы в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае рыбаки спасли семейную пару и их дочь, которых унесло в море во время прогулки на сапборде.

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