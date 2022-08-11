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39 минут назад

Подозреваемый в убийстве порноактрисы сделал заявление

Елена Прошина

Громкое убийство порноактрисы и блогера Анастасии Гришман обрастает подробностями. Выяснилось, что подозреваемый в убийстве Дмитрий Чернышов ещё неделю после преступления вёл социальные сети от имени убитой, чтобы скрыть факт её смерти. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Подозреваемый в убийстве порноактрисы сделал заявление
Фото: соцсетисоцсети

В убийстве Гришман обвиняется её 24-летний бойфренд Дмитрий Чернышов. Сегодня его доставили во Фрунзенский районный суд, где подозреваемому была избрана мера пресечения.

«Он не сообщил о самом преступлении и пытался замести следы – вел соцсети Гришман. Также Чернышов долгое время использовал личный телефон убитой для общения с друзьями и родственниками, выдавая себя за нее», – объявила судья подробности преступления.

Уточняется, что Чернышов не имеет постоянной регистрации и работы, но ранее был дважды судим. В ходе допроса он признал свою вину. Однако следователи считают, что он сообщил далеко не все детали убийства. Показания Чернышова расходятся с уликам с места преступления, поэтому следователь полагает, что подозреваемый намеренно искажает обстоятельства преступления, чтобы что-то скрыть.

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Согласно заключению суда, подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что Анастасия Гришман сама попросила Чернышова убить её. Сообщается, что девушка могла страдать от ряда психических расстройств.

Происшествия,Дмитрий Чернышов,
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