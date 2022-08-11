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9 минут назад

Начальник отдела полиции случайно застрелился на охоте в Забайкалье

Елена Прошина

На охоте в Забайкальском крае начальник отдела полиции случайно выстрелил себе в живот. Спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Начальник отдела полиции случайно застрелился на охоте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несчастный случай произошёл в 200 км от села Кыра, куда 36-летний глава ОМВД «Акшинский» по Кыринскому району Александр Аксёнов отправился с друзьями. В ходе охоты мужчина случайно попал себе в живот, на место вызвали вертолёт спасателей.

Сообщается, что во время госпитализации, пока мужчина находился в сознании, он успел сообщить медикам, что выстрелил в себя сам по неосторожности. Аксёнова удалось доставить в госпиталь, где ему потребовалось хирургическое вмешательство, но операция не помогла – позже Александр скончался.

Напомним, что ранее в Самарской области 53-летний мужчина случайно застрелил друга во время охоты на куропаток.

Происшествия,Александр Аксенов,
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