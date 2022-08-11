Начальник отдела полиции случайно застрелился на охоте

На охоте в Забайкальском крае начальник отдела полиции случайно выстрелил себе в живот. Спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Несчастный случай произошёл в 200 км от села Кыра, куда 36-летний глава ОМВД «Акшинский» по Кыринскому району Александр Аксёнов отправился с друзьями. В ходе охоты мужчина случайно попал себе в живот, на место вызвали вертолёт спасателей.

Сообщается, что во время госпитализации, пока мужчина находился в сознании, он успел сообщить медикам, что выстрелил в себя сам по неосторожности. Аксёнова удалось доставить в госпиталь, где ему потребовалось хирургическое вмешательство, но операция не помогла – позже Александр скончался.