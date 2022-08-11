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23 минуты назад

Найдены пропавшие в Краснодарском крае вертолеты с туристами

Елена Прошина

Исчезнувшие с радаров в Красноярском крае вертолёты вышли на связь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Найдены пропавшие в Краснодарском крае вертолеты с туристами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Частные вертолеты Robinson R44 вышли на связь. Сообщается, что никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Они продолжают полёт, причиной пропажи с радаров называют плохую связь.

Сразу два вертолета пропали в Красноярском крае

Напомним, что два вертолета Robinson R44 вылетели из Норильска на плато Путорана. На их борту находится шесть человек — четверо рыбаков и два пилота. Ранее они оба пропали с радаров и прекратили выходить на связь с центром управления полётами. Сигналов аварийных маяков также не было обнаружено, из-за чего в МЧС предположили, что вертолёты могли отключить транспондеры самостоятельно в целях браконьерской охоты. Тем не менее, в пресс-службе регионального главка МЧС РФ подтвердили факт ЧП, на поиски пропавших воздушных судов был отправлен спасательный вертолет Ми-8.

Происшествия,МЧС России,
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