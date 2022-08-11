Найдены пропавшие в Краснодарском крае вертолеты с туристами

Исчезнувшие с радаров в Красноярском крае вертолёты вышли на связь. Об этом сообщает РИА «Новости».
Частные вертолеты Robinson R44 вышли на связь. Сообщается, что никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Они продолжают полёт, причиной пропажи с радаров называют плохую связь.
Напомним, что два вертолета Robinson R44 вылетели из Норильска на плато Путорана. На их борту находится шесть человек — четверо рыбаков и два пилота. Ранее они оба пропали с радаров и прекратили выходить на связь с центром управления полётами. Сигналов аварийных маяков также не было обнаружено, из-за чего в МЧС предположили, что вертолёты могли отключить транспондеры самостоятельно в целях браконьерской охоты. Тем не менее, в пресс-службе регионального главка МЧС РФ подтвердили факт ЧП, на поиски пропавших воздушных судов был отправлен спасательный вертолет Ми-8.