Суд добавил Шестуну шесть месяцев колонии

Домодедовский городской суд добавил шесть месяцев колонии ранее осужденному за преступления коррупционной направленности бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, признав его виновным в угрозах и оскорблении судьи и сотрудников Генпрокуратуры. Об этом в четверг ТАСС сообщили в суде.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"По совокупности приговоров Шестуну окончательно назначено 15 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

Видео дня

Суд начал оглашение приговора с заявления о доказанности обвинений в отношении подсудимого.

"Суд установил, что Шестун совершил угрозу убийства в отношении судьи Юферовой, которая является должностным лицом, осуществляющим правосудие, а также совершил неуважение к суду", - говорится в приговоре судьи Светланы Жуковой.

Из приговора следует, что Шестун, "выражаясь в бранной форме, вынес негативную оценку внешности" судьи.

В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил добавить Шестуну к 15 годам колонии, которые ему назначили по первому делу, еще семь месяцев лишения свободы. По словам его адвоката Михаила Трепашкина, экс-глава Серпуховского района Подмосковья признал частично вину в оскорблении, но отверг вину в высказывании угроз.

Шестуну вменяется в вину ряд его высказываний в адрес судьи Подольского городского суда Татьяны Юферовой (с марта 2022 года - зампредседателя Видновского городского суда - прим. ТАСС), представителей Генпрокуратуры, сделанных во время вынесения приговора по делу о коррупции. Шестуну "вменяют угрозы Гаагским трибуналом" и использование в речи "зооморфных образов", уточнял ранее фабулу дела адвокат. По версии следствия, подсудимый в присутствии журналистов высказал оскорбления, угрозы убийством и причинением вреда здоровью. Кроме того, он проявил неуважение к суду, оскорбив участников судебного разбирательства и судебного пристава.