В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
14 минут назад

Суд добавил Шестуну шесть месяцев колонии за оскорбление судьи и прокурора

ТАСС

Домодедовский городской суд добавил шесть месяцев колонии ранее осужденному за преступления коррупционной направленности бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, признав его виновным в угрозах и оскорблении судьи и сотрудников Генпрокуратуры. Об этом в четверг ТАСС сообщили в суде.

Суд добавил Шестуну шесть месяцев колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По совокупности приговоров Шестуну окончательно назначено 15 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

Видео дня

Суд начал оглашение приговора с заявления о доказанности обвинений в отношении подсудимого.

"Суд установил, что Шестун совершил угрозу убийства в отношении судьи Юферовой, которая является должностным лицом, осуществляющим правосудие, а также совершил неуважение к суду", - говорится в приговоре судьи Светланы Жуковой.

Из приговора следует, что Шестун, "выражаясь в бранной форме, вынес негативную оценку внешности" судьи.

В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил добавить Шестуну к 15 годам колонии, которые ему назначили по первому делу, еще семь месяцев лишения свободы. По словам его адвоката Михаила Трепашкина, экс-глава Серпуховского района Подмосковья признал частично вину в оскорблении, но отверг вину в высказывании угроз.

Шестуну вменяется в вину ряд его высказываний в адрес судьи Подольского городского суда Татьяны Юферовой (с марта 2022 года - зампредседателя Видновского городского суда - прим. ТАСС), представителей Генпрокуратуры, сделанных во время вынесения приговора по делу о коррупции. Шестуну "вменяют угрозы Гаагским трибуналом" и использование в речи "зооморфных образов", уточнял ранее фабулу дела адвокат. По версии следствия, подсудимый в присутствии журналистов высказал оскорбления, угрозы убийством и причинением вреда здоровью. Кроме того, он проявил неуважение к суду, оскорбив участников судебного разбирательства и судебного пристава.

В декабре 2020 года Шестун был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за мошенничество, взяточничество и ряд других коррупционных преступлений, штрафу в размере 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на восемь лет. Также суд удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района на сумму причиненного ущерба в размере 64,5 млн рублей. Вину экс-глава Серпуховского района по этому делу также отрицает.

Происшествия,Михаил Трепашкин,Александр Шестун,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители