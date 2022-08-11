Суд отправил Овсянникову под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали в суде, ходатайство следствия было удовлетворено. Овсянниковой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 октября.
В случае признания вины ей грозит до 10 лет лишения свободы. 10 августа сообщалось, что Марине Овсянниковой предъявили официальное обвинение по делу о фейках о российской армии. По словам ее адвокат Дмитрия Захватова, поводом для возбуждения дела стал ее пикет на Софийской набережной Москвы.
Ранее сообщалось, что к бывшему редактору "Первого канала" Марине Овсянниковой пришли с обыском.