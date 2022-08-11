Вооруженные силы Украины второй раз за день подвергли массированному обстрелу территорию Запорожской АЭС и город Энергодар. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
"Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории ЗАЭС. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС", - написал он в Telegram-канале.