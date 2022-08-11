"Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории ЗАЭС. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС", - написал он в Telegram-канале.