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36 минут назад

Опубликовано видео показаний «скопинского маньяка» Мохова по делу об укрывательстве преступления

Денис Фьючин

Виктор Мохов, более известный как «скопинский маньяк», дает признательные показания по делу об укрывательстве преступления – убийства человека. Соответствующие кадры обнародовал Следственный комитет России.

«Я слышу какие-то там звуки драки-то. И после он заходит и говорит: “Ребята, я по-моему убил”», – рассказал о случившемся во время допроса Мохов.

По данным следствия, 39-летний знакомый Мохова в его доме во время распития спиртных напитков поссорился с мужчиной и ударил его локтевым сгибом руки в шею, от полученной травмы потерпевший скончался. После этого подозреваемые избавились от его тела. Мужчины отнесли его во двор заброшенного дома, говорится в сообщении ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что Мохов показал то место, где сообщники оставили тело погибшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ.

Ранее Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он держал в заложницах. Маньяк насиловал своих жертв на протяжении почти четырех лет.

Происшествия,Криминал,Видео,Виктор Мохов,Следственный комитет,
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