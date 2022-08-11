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55 минут назад

Пожар на территории воинской части в Подмосковье попал на видео

Lenta.ru

Пожар на территории войсковой части на площади 1,2 тысячи квадратных метров в подмосковном Долгопрудном сняли на видео. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

На появившемся видеоролике видно, как огонь охватывает значительную часть территории войсковой части, наблюдается задымление над кровлей прилегающего дома.

В пресс-службе управления МЧС по Московской области уточнили, что задымление возникло над кровлей жилого дома на Восточной улице. Сейчас пожар на территории подмосковной части удалось локализовать. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в тушении участвовали 37 человек и девять единиц специальной техники.

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До этого в подмосковной Истре загорелся склад интернет-магазина Ozon. Полностью потушить пожар удалось лишь спустя пять суток после возгорания. Для этих целей привлекались 45 единиц техники и 133 человека.

Происшествия,Видео,
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