Автобус с пассажирами врезался в грузовик в Турции

В Турецком городе Ушак произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате один человек погиб, еще 43 пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Aнадолу.
Авария произошла на западе Турции, около 03:00. Автобус, следовавший из Измира в Анкару, столкнулся с прицепом грузовика. В результате ДТП погиб один человек, 43 получили ранения и были отправлены в Ушакский учебно-исследовательский госпиталь частной больницы «Озтан». По предварительным данным, тяжелораненых нет.
По словам губернатора Ушака Турана Эргуна, в настоящее время дорога открыта для однополосного движения. Прокуратура уже начала расследование инцидента.
Ранее в Болгарии в ДТП попал туристический автобус. Он следовал из Стамбула в Бухарест, когда на трассе между селами Пойкраиште и Куцина в Болгарии врезался в припаркованную машину. В результате четыре человека погибли, девять пострадали. В салоне автобуса находились румынские туристы.