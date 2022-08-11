Автобус с пассажирами врезался в грузовик в Турции

В Турецком городе Ушак произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате один человек погиб, еще 43 пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Aнадолу.

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Авария произошла на западе Турции, около 03:00. Автобус, следовавший из Измира в Анкару, столкнулся с прицепом грузовика. В результате ДТП погиб один человек, 43 получили ранения и были отправлены в Ушакский учебно-исследовательский госпиталь частной больницы «Озтан». По предварительным данным, тяжелораненых нет.

По словам губернатора Ушака Турана Эргуна, в настоящее время дорога открыта для однополосного движения. Прокуратура уже начала расследование инцидента.