Россиянка пыталась продать сына за 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге задержали женщину, пытавшуюся продать своего семилетнего сына за 300 тысяч, чтобы расплатиться с долгами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По данным издания, объявление о продаже семилетнего ребенка в социальной сети обнаружила одна из жительниц Екатеринбурга. Женщина сразу обратилась в волонтерскую организацию «Альтернатива», представительница которой вступила с автором поста в переписку. Им оказалась мать мальчика Наргиза, которая поведала потенциальной покупательнице, что кроме семилетнего сына от первого брака она имеет еще двоих детей от второго. Она призналась, что приняла решение продать старшего ребенка, чтобы расплатиться с долгами, а также из-за плохих отношений мальчика с мужем.

После этого представительница «Альтернативы» договорилась с Наргизой о встрече на фуд-корте в торговом центре «Карнавал». Женщина о потенциальной покупательнице даже не попыталась что-то выяснить, согласившись с местом.

9 августа в оговоренное время Наргиза пришла вместе с ребенком в ТЦ. Она предоставила «покупателям», под видом которых были волонтер и сотрудница правоохранительных органов, все документы на мальчика, заявив, что сняла его с учета в больнице и школе. Затем Наргиза подписала расписку о получении 300 тысяч рублей и отдала мальчика. В тот же момент ее задержала полиция. Ребенка отвезли в больницу, сейчас с ним работают органы опеки.

В версию с долгами в ГУ МВД по Свердловской области не поверили, ведь муж Наргизы зарабатывает ежемесячно 120 тысяч рублей, вся семья проживает в двухкомнатной квартире и строит дом. Следователи рассматривают другие мотивы случившегося.