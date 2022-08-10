После взрывов в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма поврежден ряд жилых домов. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, основной ущерб — выбитые окна, стекла балконов и двери. Глава региона отметил, что власти приступят к восстановлению сразу после окончания работы следователей.

«За каждым домом будет закреплен ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти (...) Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация», — написал Аксенов.

Серия взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла 9 августа. Погиб один человек — им оказался 58-летний местный житель. В Минобороны сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы.

Позднее источник в Минобороны заявил РИА Новости, что признаки или улики «намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва» на аэродроме отсутствуют. В ведомстве заявили, что в качестве основной причины взрывов боеприпасов на аэродроме рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

Один человек погиб в результате ЧП на аэродроме Саки в районе Новофедоровки в Крыму, где во вторник произошла детонация авиационных боеприпасов, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов. Он сообщил о 14 пострадавших.

Причины взрывов сейчас выясняются - как заявили в Минобороны РФ, никакого "огневого воздействия" по площадке хранения боеприпасов не было. Источник в ведомстве подчеркнул, что в качестве основной версии рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем на данный момент.

Что произошло В Минобороны сообщили журналистам, что в 15:20 мск на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. О нескольких взрывах заявили и местные власти.

Источник в военном ведомстве сообщил ТАСС, что основной причиной ЧП стало нарушение требований пожарной безопасности. По его словам, признаков и фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва на аэродроме Новофедоровка нет.

По словам замглавы администрации Сакского района Виктории Казьмировой, в окрестностях аэродрома "все стекла повыбивало". Оценок ущерба собеседница агентства не привела.

Авиационная техника на аэродроме не пострадала, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Пожар, который возник на аэродроме из-за ЧП, локализовали.

О погибших и пострадавших В результате происшествия погиб один человек и пострадали 14. Один пациент продолжает стационарное лечение, остальные находятся дома с повреждениями легкой степени тяжести.

По имеющимся данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что среди отдыхающих пострадавших нет.

Власти Крыма заявили, что дополнительная медпомощь после взрывов в Новофедоровке не нужна. Министр здравоохранения республики Константин Скорупский поблагодарил медиков, предложивших помощь.

Единственный из 14 пострадавших при взрывах в Новофедоровке, которого доставили в больницу, прооперирован и находится в состоянии средней степени тяжести. Его жизни ничто не угрожает.

По данным главы Крыма, в ПВР после взрывов в Крыму остаются более 250 человек.

Ликвидация последствий Минобороны сейчас занимается тушением возникшего на аэродроме пожара и выясняет причины инцидента.

На место происшествия направлены бригады скорой помощи и санитарная авиация.

Из домов, расположенных рядом с аэродромом, были эвакуированы 30 человек, их разместят в общежитии колледжа в поселке Прибрежное. Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов, общая эвакуация в Сакском районе не проводится.

В радиусе 5 км от места ЧП организовано оцепление - выставлены ограждения, задействованы полицейские. Въезд в Новофедоровку ограничен, но выехать из нее могут все желающие.

Председатель Сакского районного совета Владислав Хаджиев сообщил о восстановлении электроснабжения в поврежденных жилых домах поселка. По его словам, часть жильцов остаются в пунктах временного размещения, развернутых на территории Новофедоровки.

Повреждения получили более 60 многоквартирных домов и около 20 коммерческих объектов.

В Михайловке и Новофедоровке из-за ЧП отключили газоснабжение. В домах в районе аэродрома также отключили электроснабжение.

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что последствия взрывов намерены устранить за 10 дней. В поселке 12 августа проведут субботник, к которому планируется привлечь порядка 100 активистов.

Реакция властей Аксенов лично направился в Новофедоровку, чтобы держать ситуацию с ЧП на контроле. Глава региона пообещал, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

Советник Аксенова Олег Крючков назвал фейком сообщения украинских СМИ о том, что на территории Крыма якобы ввели чрезвычайное положение.

Комиссия по оценке ущерба после ЧП приступит к работе 10 августа. Власти начнут оценивать ущерб, нанесенный в результате взрывов домам в Новофедоровке, когда появится доступ во все квартиры, сообщил председатель Сакского районного совета Владислав Хаджиев.

Как передает корреспондент ТАСС, на место прибыли сотрудники Следственного комитета России.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с ТАСС отметила, что происшествие не повлияет на безопасность туристов и ход туристического сезона в регионе.

В АТОР сообщили, что после ЧП туроператоры не получают обращений от туристов с просьбой прекратить отдых в Крыму, никто не уезжает досрочно.

В Ростуризме также подтвердили, что обстановка на курортах спокойная, туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме.

В Министерстве курортов и туризма Крыма заявили, что курортный сезон продолжится, несмотря на ЧП на аэродроме. Все отели и пляжи республики в обычном режиме принимают гостей и жителей полуострова. Обстановка на вокзалах и трассах спокойная.

Глава Крыма проведет в Новофедоровке заседание комиссии по ЧС.

Аксенов заявил, что жителям Новофедоровки окажут помощь и выплатят компенсации. Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело после взрывов на аэродроме.

Инцидент на аэродроме в Крыму признали ЧС муниципального масштаба.

По словам Аксенова, жители Новофедоровки после взрывов получат от 10 тыс. до 100 тыс. рублей.

В распоряжении RT оказалось видео с моментом взрыва в Крыму в районе посёлка Новофёдоровка.

На кадрах виден чёрный густой дым.

Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в крымской Новофедоровке возросло до 14 человек, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По данным Минобороны, на территории аэродрома Саки в районе Новофедоровки сдетонировали авиационные боеприпасы. Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил о пяти пострадавших, в том числе одном ребенке. Аксенов, выехавший на место происшествия, заявил об одном погибшем. Затем число обратившихся за медпомощью в связи с ранениями увеличилось до 13.

«К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Из 14 раненых только один госпитализирован, все остальные дома находятся. У всех ранения легкой степени тяжести», — приводит слова Аксенова РИА «Новости».

Повреждения после взрывов в Новофедоровке масштабные, но последствия намерены устранить не позднее чем за 10 дней, сообщил в среду прибывший на место председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Повреждения масштабные. С таким масштабом мы не сталкивались в Крыму. Но не сложные и не тяжелые. Не коснулось стен, их несущей способности. Это говорит о том, что мы справимся достаточно быстро. Максимум за 10 дней все будет устранено", - сказал Константинов.

Он уточнил, что в пятницу в Новофедоровке будет проведен субботник, к которому планируется привлечь порядка 100 активистов. В случае необходимости уборка будет продолжена и в субботу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб в результате ЧП на аэродроме Саки в районе Новофедоровки в Крыму, где во вторник произошла детонация авиационных боеприпасов. Также он сообщил о 14 пострадавших. Причины взрывов сейчас выясняются.

Как заявили в Минобороны РФ, никакого "огневого воздействия" по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате взрывов на аэродроме Саки в Новофедоровке повреждены более 60 многоквартирных домов. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Главная задача — восстановление инфраструктуры. У нас 62 многоквартирных дома повреждено. Индивидуальных жилых домов вот сейчас должны закончить обход. Есть коммерческие объекты, которые повреждены. Их около 20», — сказал Аксенов.

Ранее глава Крыма заявлял, что комиссии по оценке ущерба после взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западе Крыма уже работают, всем жителям окажут помощь в восстановлении потерянного имущества. Аксенов отметил, что за каждым поврежденным домом будет закреплен чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти.

Кроме того, глава республики сообщал, что число пострадавших при взрыве на на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе увеличилось до 14 человек.

По предварительным оценкам, произошедшая на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Крыма серия взрывов причинила ущерб на 200 миллионов рублей, точную сумму позднее озвучит спецкомиссия. Об этом со ссылкой на Совет министров Крыма сообщает «Коммерсантъ».

Комментируя текущую ситуацию, глава республики Сергей Аксенов заверил журналистов, что оценка ущерба уже ведется, также формируются списки пострадавших.

«Все заявления будут рассмотрены с моим участием», — пообещал он.

Глава Крыма указал, что в результате произошедшего было повреждено 62 многоэтажки, а также 20 коммерческих объектов и несколько десятков частных домов. Среди наиболее распространенных повреждений он назвал выбитые окна, а также остекления дверей и балконов. Кроме того, при взрывах были повреждены или уничтожены несколько десятков автомобилей.

По словам Аксенова, к восстановлению поврежденных зданий приступят после того, как сотрудники Следственного комитета (СК) России завершат работу в зоне чрезвычайного происшествия. Отмечается, что деньги на восстановление объектов планируют выделить из резервного фонда.