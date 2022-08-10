Одиннадцатилетний подросток поджег школу в Волгограде

В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу на улице Вершинина. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

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По данным ведомства, россиянка гуляла по территории образовательного учреждения вместе с подругой. Она подожгла бумагу и засунула ее под дверь помещения школы, из-за чего начался пожар.

Школьница объяснила свой поступок детской шалостью. В результате пожара никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают сумму ущерба.

Несовершеннолетнюю из-за поджога поставят на профилактический учет.