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37 минут назад

В России одиннадцатилетний подросток поджег школу

Lenta.ru

В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу на улице Вершинина. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Одиннадцатилетний подросток поджег школу в Волгограде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, россиянка гуляла по территории образовательного учреждения вместе с подругой. Она подожгла бумагу и засунула ее под дверь помещения школы, из-за чего начался пожар.

Школьница объяснила свой поступок детской шалостью. В результате пожара никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают сумму ущерба.

Несовершеннолетнюю из-за поджога поставят на профилактический учет.

Ранее в Новокузнецке школьницы подожгли платье пятилетней девочки из-за ее обещания рассказать их старшей сестре о том, что они курят. Пострадавшую госпитализировали с ожогами 75 процентов тела в реанимацию.

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