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50 минут назад

Квартирный вор в Москве украл вместе с драгоценностями  собаку

Никита Бородкин

Житель Москвы обворовал квартиру на востоке столицы. Как сообщает РИА Новости, он захватил с собой не только драгоценности, но и немецкого шпица.

Ювелирные украшения мужчина успел продать за 130 тыс. рублей, а вот собаку решил оставить себе, благодаря чему злоумышленника удалось быстро отследить — он неоднократно попал на записи видеокамер с животным в руках.

Преступника задержали, а собаку вернули хозяевам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что в июне неизвестные в масках расстреляли BMW в Подмосковье и похитили из машины 4 млн рублей. Инцидент произошел, когда владелец автомобиля ехал покупать Cadillac.

Когда он прибыл на место встречи, его внезапно ослепил свет проезжающей мимо машины — из нее вышли двое мужчин, которые обстреляли автомобиль, забрали деньги и сбежали.

Происшествия,Видео,
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