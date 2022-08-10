Житель Москвы обворовал квартиру на востоке столицы. Как сообщает РИА Новости, он захватил с собой не только драгоценности, но и немецкого шпица.

Ювелирные украшения мужчина успел продать за 130 тыс. рублей, а вот собаку решил оставить себе, благодаря чему злоумышленника удалось быстро отследить — он неоднократно попал на записи видеокамер с животным в руках.

Преступника задержали, а собаку вернули хозяевам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что в июне неизвестные в масках расстреляли BMW в Подмосковье и похитили из машины 4 млн рублей. Инцидент произошел, когда владелец автомобиля ехал покупать Cadillac.