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40 минут назад

Российский студент пообещал устроить массовое убийство в колледже ради лайков

Lenta.ru

17-летний студент Нижегородского губернского колледжа написал в соцсети о планах устроить массовое убийство в своем учебном заведении; позже правоохранителям он заявил, что хотел таким образом увеличить число лайков на своей странице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Студент пообещал устроить массовое убийство в колледже ради лайков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На каникулах подросток разместил пост, в котором сообщил о том, что в определенный день он намерен совершить нападение на колледж, подкрепив свои слова фотографией крыльца здания вуза и патронами.

После этого к студенту приехали сотрудники МВД и ФСБ, которым он сознался в неудачной попытке прославиться. Оружия и патронов у него не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Происшествия,ФСБ,
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