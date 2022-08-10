Против Овсянниковой возбудили новое дело

В середине марта во время вечернего выпуска программы "Время" на Первом канале, который проходил в прямом эфире, в студию ворвалась Овсянникова с плакатом, осуждающим спецоперацию на Украине. После инцидента на Первом канале в отношении нее была начата доследственная проверка, ее результат пока остается неизвестным. Ранее Останкинский суд Москвы признал Овсянникову виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления") и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей. Согласно материалам дела, этот штраф назначен ей не за акцию на телевидении, а за видеопризыв к участию в несанкционированных акциях протеста, который она сделала до этого.