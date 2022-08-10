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36 минут назад

Число пострадавших при взрывах в Новофёдоровке в Крыму возросло до 13

RT на русском

Число пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке в Крыму возросло до 13. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

«По состоянию на 08:30 10 августа 2022 года в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района пострадали 13 человек и один человек погиб», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Отмечается, что в Сакской районной больнице десяти пострадавшим, включая двоих детей, оказали помощь амбулаторно, у них травмы лёгкой степени тяжести. Ещё один пациент госпитализирован в это медучреждение.

В Крыму прогремело несколько взрывов

Также два пациента обратились за помощью в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6, после оказания медпомощи их отпустили домой.

Ранее в Минобороны России заявили, что на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка в Крыму произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Происшествия,Видео,Минобороны России,
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