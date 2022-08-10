Число пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке в Крыму возросло до 13. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

«По состоянию на 08:30 10 августа 2022 года в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района пострадали 13 человек и один человек погиб», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Отмечается, что в Сакской районной больнице десяти пострадавшим, включая двоих детей, оказали помощь амбулаторно, у них травмы лёгкой степени тяжести. Ещё один пациент госпитализирован в это медучреждение.

Также два пациента обратились за помощью в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6, после оказания медпомощи их отпустили домой.