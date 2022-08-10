Самолет Cessna совершил аварийную посадку на шоссе в Калифорнии

Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку прямо на автотрассу, после чего загорелся. Об инциденте, произошедшем в Калифорнии, сообщает Telegram-канал Shot.

Авария случилась недалеко от города Корона. Во время полета у самолета отказал двигатель. Пилот решил посадить машину на скоростное шоссе. Во время посадки Cessna задела крылом пикап Toyota Tundra и моментально вспыхнула.