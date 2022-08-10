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1 час назад

Самолет Cessna совершил аварийную посадку на шоссе в Калифорнии

Газета.Ruиещё 1

Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку прямо на автотрассу, после чего загорелся. Об инциденте, произошедшем в Калифорнии, сообщает Telegram-канал Shot.

Авария случилась недалеко от города Корона. Во время полета у самолета отказал двигатель. Пилот решил посадить машину на скоростное шоссе. Во время посадки Cessna задела крылом пикап Toyota Tundra и моментально вспыхнула.

В самолете помимо пилота находился пассажир. Они успели покинуть кабину после начала пожара и остались живы. Самолет сгорел практически полностью. Пикап получил серьезные повреждения кузова. О состоянии водителя ничего неизвестно.

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