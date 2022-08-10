Названы риски мошенничества с жильем из-за закрытия ЕГРН

Участники рынка недвижимости в России предупредил власти страны о предполагаемом росте случаев мошенничества при покупке квартир из-за поправок к закону «О персональных данных», которые вскоре вступят в силу, сообщают «Известия».

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Как считают риелторы, если информация из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будет закрыта для третьих лиц, аферистам будет легче выдать себя за собственника, присвоив деньги. Соответствующее письмо представители отрасли направили в российское правительство и в Минстрой.

В начале июля 2022 года депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки в ФЗ «О персональных данных», которые запрещают передачу третьим лицам данных из Единого государственного реестра недвижимости. Нововведения заработают с 1 марта 2023 года.

Как заявил депутат Госдумы Александр Ющенко, который является одни из авторов инициативы, документ усложняет утечку персональных данных россиян. Он указал на то, что по запросу и согласованию с собственником все желающие смогут получить данные из ЕГРН.