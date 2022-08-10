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52 минуты назад

Бизнес увидел риски мошенничества с жильем из-за закрытия ЕГРН

Елена Прошина

Участники рынка недвижимости в России предупредил власти страны о предполагаемом росте случаев мошенничества при покупке квартир из-за поправок к закону «О персональных данных», которые вскоре вступят в силу, сообщают «Известия».

Названы риски мошенничества с жильем из-за закрытия ЕГРН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как считают риелторы, если информация из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будет закрыта для третьих лиц, аферистам будет легче выдать себя за собственника, присвоив деньги. Соответствующее письмо представители отрасли направили в российское правительство и в Минстрой.

В начале июля 2022 года депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки в ФЗ «О персональных данных», которые запрещают передачу третьим лицам данных из Единого государственного реестра недвижимости. Нововведения заработают с 1 марта 2023 года.

Как заявил депутат Госдумы Александр Ющенко, который является одни из авторов инициативы, документ усложняет утечку персональных данных россиян. Он указал на то, что по запросу и согласованию с собственником все желающие смогут получить данные из ЕГРН.

Президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова считает поправки неоднозначными, несмотря на их важность. По её словам, ЕГРН был задуман как открытый массив данных об объектах недвижимости и правообладателях, сведения которого — единственное подтверждение права на объект.

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