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24 минуты назад

В Ейске в здании ангара произошел пожар

ТАССиещё 6

В Ейске произошел пожар в ангаре. Площадь возгорания оценили в 550 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду.

В Ейске произошел крупный пожар
Фото: соцсетисоцсети

"Установлено возгорание в здании ангара на общей площади 550 кв. м. На тушение задействованы пять единиц техники и 17 человек личного состава МЧС России", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент огонь локализован.

Как добавили в пресс-службе ведомства, в результате возгорания пострадавших и погибших, по предварительной информации, нет.

Происшествия,МЧС России,
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