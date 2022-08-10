В Ейске произошел крупный пожар

В Ейске произошел пожар в ангаре. Площадь возгорания оценили в 550 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду.
"Установлено возгорание в здании ангара на общей площади 550 кв. м. На тушение задействованы пять единиц техники и 17 человек личного состава МЧС России", - говорится в распространенном сообщении.
Уточняется, что в настоящий момент огонь локализован.
Как добавили в пресс-службе ведомства, в результате возгорания пострадавших и погибших, по предварительной информации, нет.