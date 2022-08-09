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1 час назад

Полиция завела дело за секс в баре в Севастополе

Елена Прошина

Полиция Севастополя начала проверку после видео с публичным сексом в ночном клубе. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Полиция завела дело за секс в баре в Севастополе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее видеоролик с парой любовников на барной стойке караоке-бара попал в сеть. На его кадрах обнажённая пара занялась сексом прямо на глазах многочисленных посетителей клуба.

Вскоре полиция задержала 32-летнего участника инцидента. Ему грозит административный арест сроком до 15 суток за мелкое хулиганство. Сам задержанный заявил, что в тот момент был пьян и не осознавал свои действия. Местонахождение девушки из ролика уточняется.

Кроме того, отмечается, что полиция возбудила уголовное дело ещё и на снявшего злополучный ролик – ему грозит обвинение в «незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов». Теперь полиция устанавливает личность тех, кто распространил ролик в сети.

Напомним, что ранее в интернет попали кадры с публичным интимом пары из Московского района Кузьминки.

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