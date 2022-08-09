В пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма заявили, что число пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке возросло до девяти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram ведомства.

«Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший по-прежнему один», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка в Крыму произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.