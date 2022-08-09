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44 минуты назад

Число пострадавших в результате ЧП на аэродроме в Крыму увеличилось до девяти

RT на русскомиещё 3

В пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма заявили, что число пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке возросло до девяти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram ведомства.

«Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший по-прежнему один», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка в Крыму произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

В Крыму прогремело несколько взрывов

Отмечалось, что в результате ЧП один человек погиб и ещё семеро пострадали.

Происшествия,Видео,Минобороны России,
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