Человеческие кости и одежду обнаружили в лесу в Балашихе

В лесу на территории Балашихи обнаружены человеческие останки, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«В лесном массиве в районе ул. Магистральная обнаружены разрозненные скелетированные человеческие кости. Также на месте происшествия найдены черная зимняя куртка и фрагмент брючного ремня», - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, смерть человека наступила более года назад. Останки направлены на экспертизу, устанавливаются личность человека и причина его смерти. Проводится проверка.