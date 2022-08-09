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41 минуту назад

Человеческие кости и одежду обнаружили в лесу в Балашихе

Агентство «Москва»

В лесу на территории Балашихи обнаружены человеческие останки, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Человеческие кости и одежду обнаружили в лесу в Балашихе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В лесном массиве в районе ул. Магистральная обнаружены разрозненные скелетированные человеческие кости. Также на месте происшествия найдены черная зимняя куртка и фрагмент брючного ремня», - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, смерть человека наступила более года назад. Останки направлены на экспертизу, устанавливаются личность человека и причина его смерти. Проводится проверка.

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