В московском магазине открыли стрельбу из-за шампуня

В Московском магазине 25-летний мужчина открыл стрельбу после неудачной кражи. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Злоумышленник взял с полки четыре бутылки шампуня и попытался уйти не заплатив, но был замечен охранником. После этого вор достал газовый пистолет и открыл огонь. Охранник смог выхватить оружие у преступника, но последнему всё равно удалось бросить добычу и скрыться. Сообщается, что охранник получил химический ожог глаз.
Уйти далеко подозреваемому не удалось – его задержали через несколько часов после происшествия на соседней улице. Им оказался 25-летний безработный, который уже был несколько раз судим за кражу. Уточняется, что стоимость украденного им шампуня была всего около 100 рублей.
Напомним, что ранее нарушивший правила парковки водитель на юге Москвы открыл стрельбу по охранникам, которые сделали ему замечание.