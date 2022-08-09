В московском магазине открыли стрельбу из-за шампуня

В Московском магазине 25-летний мужчина открыл стрельбу после неудачной кражи. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Злоумышленник взял с полки четыре бутылки шампуня и попытался уйти не заплатив, но был замечен охранником. После этого вор достал газовый пистолет и открыл огонь. Охранник смог выхватить оружие у преступника, но последнему всё равно удалось бросить добычу и скрыться. Сообщается, что охранник получил химический ожог глаз.

Уйти далеко подозреваемому не удалось – его задержали через несколько часов после происшествия на соседней улице. Им оказался 25-летний безработный, который уже был несколько раз судим за кражу. Уточняется, что стоимость украденного им шампуня была всего около 100 рублей.