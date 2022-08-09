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19 минут назад

Названа основная причина подрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму

News.ru

Нарушение требований безопасности на аэродроме в Саки в Крыму рассматривается как основная причина взрыва, сообщил ТАСС источник в Минобороны России. Он подчеркнул, что никаких следов и улик намеренного подрыва обнаружено не было.

В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны назвали причину взрыва на аэродроме. Инцидент в районе Новофёдоровки, как сообщили в ведомстве, произошел в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов. Приняты меры по ликвидации пожара и выяснению причин взрыва.

В Крыму прогремело несколько взрывов

Жители Крыма сообщили о взрывах в районе поселка Новофёдоровка около 15:00 по местному времени. Очевидцы рассказали, что слышали не менее семи ударов.

Глава Крыма Сергей Аксенов позднее сообщил, что один человек стал жертвой взрывов. Он выразил соболезнования семье и близким погибшего гражданина.

Известно, что в результате инцидента пострадали пять человек, среди них один ребенок. Глава регионального Минздрава Константин Скорупский рассказал, что у четверых диагностировали осколочные ранения, пятому пострадавшему оказывается хирургическая помощь, поскольку у него проникающее ранение грудной клетки.

Происшествия,Видео,Сергей Аксенов,Минобороны России,
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