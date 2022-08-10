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14 минут назад

Врачи прооперировали госпитализированного после взрывов в Крыму

Москва24иещё 8

Госпитализированного после взрывов на аэродроме в Крыму прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Константина Скорупского.

Врачи прооперировали госпитализированного после взрывов в Крыму
Фото: ТАССТАСС

"Один человек прооперирован. У него непроникающее ранение грудной клетки. В настоящее время состояние его – средней степени тяжести, угрозы жизни нет", – рассказал он.

Скорупский сообщил, что состояние двоих пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, им оказывают амбулаторное лечение. Скорая помощь в Сакском районе и Евпатории продолжает свою работу, оперативно реагируя на все обращения.

Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.

Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что в результате инцидента пострадали 14 человек. В регионального Минздраве уточнили, что 10 человек, среди которых двое детей, получили амбулаторную помощь в Сакской районной больнице, у них травмы легкой степени тяжести. Кроме того, один пациент находится на стационарном лечении.

Ранее в министерстве сообщили, что характер травм у всех пострадавших – осколочные ранения. В результате происшествия погиб один человек. По данным министерства, погибший был гражданским.

Происшествия,Сергей Аксенов,Минобороны России,
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