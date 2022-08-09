Симоньян назвала возможную причину взрывов в Крыму

Возможной причиной взрывов в крымской Новофедоровке стала не атака с территории Украины, а диверсия. Об этом сообщила главный редактор издания Russia Today Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
Еще одной возможной причиной инцидента она назвала «головотяпство».
«На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство», — сообщила Симоньян.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в Новофедоровке.
В сети также появилось видео с местного пляжа. На опубликованных кадрах можно увидеть темно-серые клубы дыма на фоне лежаков.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что если Украина осуществит угрозы и решит напасть на Крым, для всех принимающих в этом участие наступит Судный день.