Симоньян назвала возможную причину взрывов в Крыму

Возможной причиной взрывов в крымской Новофедоровке стала не атака с территории Украины, а диверсия. Об этом сообщила главный редактор издания Russia Today Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Еще одной возможной причиной инцидента она назвала «головотяпство».

«На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство», — сообщила Симоньян.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в Новофедоровке.

В сети также появилось видео с местного пляжа. На опубликованных кадрах можно увидеть темно-серые клубы дыма на фоне лежаков.