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10 минут назад

ЧП произошло на аэродроме в Сакском районе Крыма

ТАСС

Несколько взрывов произошли в районе поселка Новофедоровка в Крыму, сообщил во вторник советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - написал Крючков.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что выехал на место происшествия. По его словам, обстоятельства ЧП выясняются.

Заместитель главы администрации Сакского района Виктория Казьмирова также сообщила о взрывах на аэродроме.

"У нас аэродром взрывается. Взрывы на аэродроме. Здесь все стекла повыбивало", - сказала Казьмирова.

В Минздраве региона сообщили, что к месту взрывов направлены бригады скорой помощи и санавиация, информация о пострадавших уточняется.

Происшествия,Видео,Олег Крючков,Сергей Аксенов,
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