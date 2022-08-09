Несколько взрывов произошли в районе поселка Новофедоровка в Крыму, сообщил во вторник советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - написал Крючков.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что выехал на место происшествия. По его словам, обстоятельства ЧП выясняются.

Заместитель главы администрации Сакского района Виктория Казьмирова также сообщила о взрывах на аэродроме.

"У нас аэродром взрывается. Взрывы на аэродроме. Здесь все стекла повыбивало", - сказала Казьмирова.