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40 минут назад

В Москве из-за догхантеров за сутки погибли девять домашних собак

Lenta.ruиещё 1

В Москве из-за атаки догхантеров за утро вторника, 9 августа, погибли девять домашних собак. Случаи смерти зафиксировали в Бутово, сообщает РЕН ТВ.

В Москве из-за догхантеров за сутки погибли девять домашних собак
Фото: unsplashunsplash

«Собака прошлась, сделала все дела, мы пошли домой, и буквально через полтора часа она залезла под диван, начала рычать, у нее появилась пена изо рта. Я перепугалась, не знала, что происходит. Потом она вышла ко мне, начала прижиматься и выгнулась, ее начало колотить как при эпилепсии», — рассказала хозяйка одного из животных.

Врачи диагностировали у собаки отравление ядом, она погибла в ветеринарной клинике.

Предварительно, в Бутово в местах выгула собак догхантеры раскидали половины сосисок с белым порошком и таблетками. Все животные умирали в мучениях в течение двух часов после поедания отравленной сосиски. Только одна собака выжила — она не съела сосиску, а только понюхала порошок, который был на ней. Животное получило интоксикацию головного мозга.

Ранее под Екатеринбургом двое пьяных россиян жестоко растерзали домашнюю собаку. Они отрезали у нее лапы, хвост и голову, а после сняли шкуру и вытащили все органы.

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