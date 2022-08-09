В Москве из-за догхантеров за сутки погибли девять домашних собак

«Собака прошлась, сделала все дела, мы пошли домой, и буквально через полтора часа она залезла под диван, начала рычать, у нее появилась пена изо рта. Я перепугалась, не знала, что происходит. Потом она вышла ко мне, начала прижиматься и выгнулась, ее начало колотить как при эпилепсии», — рассказала хозяйка одного из животных.